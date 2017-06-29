Отделения "Ощадбанка" и "Укргазбанка" работают в ограниченном режиме

29.06.2017, 16:56

Отделения государственных "Ощадбанка" и "Укргазбанка" работают в ограниченном режиме из-за хакерской атаки.

Пресс-служба Ощадбанка уточняет, что сегодня, 29 июня, отделения будут работать исключительно в консультационном режиме.

Большинство услуг банка доступно для клиентов в системе мобильного и интернет-банкинга Ощад 24/7.

27 июня компьютеры Кабинета министров, а также большого количества частных и государственных компаний Украины атаковал вирус-шифровальщик Petya.A. Затем атака распространилась по всему миру. Вирус принес хакерам- вымогателям чуть больше $12 тыс. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.