"Укрсоцбанк" призвал клиентов отложить на день ряд операций

29.06.2017, 16:29

"Укрсоцбанк" ограничил функционал своих отделений в связи с произошедшей кибератакой и призвал клиентов подождать 1 день с открытием счетов, перевыпуском карт, осуществлением платежей третьим лицам (кроме платежей через интернет и мобильный банкинг) и валютообменными операциями.

Как сообщила пресс-служба финучреждения, актуальный список отделений, работа которых восстановлена после кибератаки, есть на сайте банка.

Также сообщается, что клиенты - юридические лица могут сдавать выручку без комиссий в любом отделении "Альфа-Банка" (Украина).

27 июня ряд украинских банков и компаний подверглись внешней хакерской атаке неизвестным вирусом, в результате чего испытывали сложности с обслуживанием клиентов.

В частности, об ограниченном режиме работы отделений сообщили государственные "Ощадбанк" и "Укргазбанк".

Холдинговая компания ABH Holdings S.A., владеющая "Альфа-Банком", в январе 2016 года подписала соглашение с итальянской банковской группой UniCredit Group о покупке 99,9% акций "Укрсоцбанка", а в конце октября 2016 года стороны заявили о завершении сделки. Об этом сообщает УНИАН.