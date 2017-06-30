"Ощадбанк" продлил особый режим работы отделений из-за хакерской атаки

30.06.2017, 14:42

"Дополнительно сообщаем, что сегодня, 30 июня, отделения "Ощадбанка" будут работать в режиме консультаций", - говорится в сообщении "Ощадбанка".

Банк сообщает, что держатели зарплатных карт банка, в которых выплата зарплаты приходится на срок до 30 июня включительно, вовремя получат перечисленные выплаты от своих работодателей.

Как сообщалось, ранее государственный "Ощадбанк" приостановил предоставление ряда услуг клиентам из-за атаки хакеров.

Национальный банк Украины (НБУ) сообщил о внешней хакерской атаке неизвестным вирусом на несколько украинских банков, а также на некоторые предприятия коммерческого и государственного секторов, которая происходит сегодня.

Отметим, 29 июня Кабинет министров Украины подвергся новой хакерской атаке. Об этом сообщил менеджер по информации и информационным технологиям в Совете предпринимателей при украинском правительства Иван Бердецкий.

27 июня массированной вирусной атаке подверглись "Укртелеком", "Киевэнерго", "Днепрэнерго", "Укрзалізниця", аэропорт "Борисполь", компьютеры Кабинета министров Украины, медиахолдингов и других ведомств и организаций.

Масштабная кибератака затронула не только Украину, но и, как оказалось, вызвала хаос по всему миру. Об этом сообщают "Факты и комментарии".