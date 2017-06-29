НБУ: банки постепенно восстанавливают работу после хакерской атаки

29.06.2017, 15:20

Пострадавшие в результате хакерской атаки украинские банки постепенно восстанавливают работу, сообщили в Национальном банке Украины.

"Работа ряда банков, которая была ограничена из-за хакерских атак, постепенно восстанавливается. Система электронных платежей Национального банка работает в штатном режиме. Продолжается процесс восстановления работы пострадавших банков в СЭП НБУ", - говорится в комментарии исполняющего обязанности главы НБУ Якова Смолия, опубликованном на сайте регулятора.

По его словам, все процессинговые центры Украины работают и операции с платежными картами проводятся в обычном режиме.

Смолий сообщил, что государственный "Укргазбанк" возобновил работу отделений в ограниченном режиме и некоторое время будет принимать платежные поручения на бумажных носителях, а государственный "Ощадбанк" возобновляет работу в целом и подключение к СЭП.

Также сообщается, что клиентам банков для выяснения статуса работы того или иного банка целесообразно обращаться непосредственно в колл-центр или отделения обслуживающего банка.

27 июня ряд украинских банков и компаний подверглись внешней хакерской атаке неизвестным вирусом, в результате чего испытывали сложности с обслуживанием клиентов. Об этом сообщает УНИАН.