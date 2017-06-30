Украинские банки сократили активы

30.06.2017, 14:28

Активы работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных финансовых учреждений, за май 2017 года сократились на 8,6 млрд грн, или на 0,7%, - до 1,249 трлн грн по состоянию на 1 июня.

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, в том числе в январе- мае активы выросли на 6,72 млрд грн, или на 0,5%.

Обязательства банков в январе-мае 2017 года сократились на 3%, в том числе в мае - на 0,6%, до 1,098 трлн грн.

Также сообщается, что по состоянию на 1 июня 2017 года количество работающих в Украине банков, имеющих лицензию на осуществление банковской деятельности, По состоянию на начало 2016 года активы работающих в Украине банков составляли 1,254 трлн грн, а количество работающих банков - 117. Об этом сообщает УНИАН.