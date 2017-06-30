Нацбанк запускает сервисный центр для финучреждений

30.06.2017, 15:51

Национальный банк Украины с июля 2017 года запускает в работу сервисный центр по обслуживанию финансовых учреждений, предполагающий унифицированный и более удобный доступ банков и небанковских финучреждений к услугам регулятора.

Как сообщается на сайте НБУ, центр будет предоставлять финучреждениям услуги проверки документов, заключения типовых соглашений, переписки, консультаций и координации в рамках единого договора банковского обслуживания.

Также центр будет сопровождать операции на межбанковском валютном и фондовом рынке, операции по размещению депозитных сертификатов, услугу Bank ID, подключение к Системе электронных платежей НБУ, информационные услуги Национальной платежной системы "Простір", операции по рефинансированию.

Отмечается, что старт работы центра не предусматривает подписания дополнительных документов с финучреждениями.

Национальный банк Украины в рамках действующего законодательства определяет и проводит денежно-кредитную политику, устанавливает правила проведения банковских операций, регулирует деятельность платежных систем и систем расчетов, осуществляет банковское регулирование и надзор, а также другие функции в финансово-кредитной сфере. Об этом сообщает УНИАН.