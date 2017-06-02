Глава компании Автомобильные дороги Украины ушел в отставку

02.06.2017, 17:45

Руководитель ГАК Автомобильные дороги Украины Артем Гриненко подал в отставку. Об этом он написал в Facebook.

Гриненко отметил, что на своем посту добивался отмены решения о ликвидации компании и разработал план ее реформирования.

Также Гриненко упомянул, что за время руководства компанией способствовал внедрению системы Prozorro и добился выделения 244 млн грн. на закупку новой зимней техники.

В декабре 2016 г. Кабинет министров Украины отменил решение о ликвидации ГАК Автомобильные дороги Украины, принятое в 2015 г. Министр инфраструктуры Владимир Омелян тогда отметил, что на сегодня более 90% работ по эксплуатационному содержанию дорог общего пользования выполняют дочерние компании этого предприятия. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.