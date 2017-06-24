За два года в киевском метро произошло 10 млн бесконтактных оплат

24.06.2017, 13:08

За два последних года пассажиры киевского метрополитена 10 млн раз оплатили проезд при помощи бесконтактной технологии Mastercard. Об этом сообщили представители Mastercard.

Каждый день технологией бесконтактной оплаты проезда пользуется 37 тыс. пассажиров- это примерно 3,7% от всех поездок в киевском метро в сутки.

В компании также добавили, что картой Mastercard можно заплатить за проезд в метро в 55 странах мира.

Ранее сообщалось, что Киевский метрополитен планирует ввести пополнение проездных билетов онлайн и в любом терминале пополнения счетов. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.