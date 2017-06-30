30.06.2017, 16:17

Международный аэропорт Борисполь после кибератаки работает в штатном режиме, заявили в пресс-службе аэропорта. В аэропорту Борисполь отметили, что на работу систем, связанных с обслуживанием пассажиров и работой рейсов, кибератака не повлияла.

"Все системы, отвечающие за операционную деятельность аэропорта, работают в штатном режиме. Информирование пассажиров осуществляется через центральное табло. Работа онлайн-табло на официальном сайте аэропорта полностью восстановлена", - добавили в пресс-службе.

"Мы оперативно отреагировали, была организована онлайн-трансляция и были задействованы все каналы коммуникации - дополнительные бесплатные линии авиасправки, страница аэропорта в Facebook и другие. Только на онлайн- трансляции в YouTube получили больше 10 тыс. просмотров. Благодаря этому аэропорту удалось избежать перебоев в работе и обеспечить оперативное информирование пассажиров. Специалисты предприятия совместно с представителями соответствующих государственных учреждений проводят изучение последствий атаки и меры по их предупреждению в будущем. На текущем этапе технические детали инцидента не разглашаются", - заявил Павел Рябикин, гендиректор аэропорта Борисполь.

"Предприятие работает по специальному плану, который был подготовлен шесть месяцев назад для подобных ситуаций после обнаружения похожего вируса. После чего был разработаны и проведены соответствующие мероприятия, предусматривающие порядок работы предприятия в случае чрезвычайных ситуаций", - добавили в аэропорту.

27 июня 2017 г. компьютеры Кабинета министров, а также большого количества частных и государственных компаний Украины атаковал вирус- шифровальщик Petya.A. Затем атака распространилась по всему миру. Свыше 75% всех случаев заражения были зарегистрированы в Украине. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.