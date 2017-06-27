Билеты на поезда в ЕС можно будет купить онлайн

27.06.2017, 16:25

Укрзалізниця начала внедрение системы электронного билета для поезда Интерсити+ No705/706 Киев-Львов-Перемышль. Об этом в Facebook написал заместитель начальника департамента пассажирских перевозок Укрзалізниці Александр Красноштан.

По его словам, с 27 июня 2017 г. сервис по покупке билетов онлайн станет доступен пассажирам Укрзалізниці.

"Пришли к договоренности о введении в перспективе электронного билета на все поезда Украина-Польша. Поэтому уже очень скоро необходимость идти в кассу за билетом останется только воспоминанием", - написал Краноштан.

Ранее сообщалось, что Укрзалізниця запустила прямое железнодорожное сообщение Киев-Варна. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.