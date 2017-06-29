В Киеве из-за жары ограничили передвижение большегрузов

29.06.2017, 15:24

Власти Киева в связи с повышением температуры воздуха до 28 градусов тепла ограничили передвижение тяжеловесных транспортных средств по дорогам столицы. Об этом со ссылкой на Киевавтодор сообщает пресс-служба городской госадминистрации.

Запрет на движение будет действовать с 10:00 до 22:00 для большегрузов общим весом свыше 24 тонн и с нагрузкой на ось более 7 тонн.

Оперативный контроль за соблюдением водителями данных транспортных средств этих требований осуществляет патрульная полиция Киева.

16 июня 2017 года сообщалось, что на столичном мосту Патона Porsche Cayenne на большой скорости врезался в фуру, в результате чего погиб пассажир легкового автомобиля. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.