В Ecolines извинились за отказ перевозить украинцев по безвизу

26.06.2017, 16:49

Автобусная компания Ecolines извинилась за своего сотрудника, отказавшего в перевозке на рейсе в Болгарию четырем украинцам, планировавшим воспользоваться безвизовым режимом.Об этом компания написала на своей странице в Faceebook.

"В результате расследования по случаю, который сложился, мы официально сообщаем, что проводник допустил ошибку, выполняя свои обязанности. Правила безвизового режима действуют достаточно короткое время, отсутствие опыта и вызвало некомпетентное поведение проводника при посадке на рейс Киев-Варна (24.06.17)", - заявили в компании.

Компания также утверждает, что не хотела препятствовать украинцам пользоваться безвизом и обещает усилить обучение и инструктаж сотрудников относительно документов, необходимых для пересечения границы.

"Компания Ecolines приносит извинения всем нашим пассажирам, в частности семье - Сергею, Ирине, Александру и Дарье, которые не смогли воспользоваться поездкой. Сейчас мы пытаемся связаться для обсуждения предоставления компенсации за неиспользованную поездку", - добавили в компании.

Автобусная компания Ecolines отказала в перевозке на рейсе в Болгарию четырем украинцам, которые планировали воспользоваться безвизовым режимом. Проводник написала на билете: "отказ в поездке - нет визы, только биометрия". Об этом сообщает "Українська правда".