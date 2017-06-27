Хакерская атака может задержать рейсы в Борисполе

27.06.2017, 16:23

Сегодня, 27 июня 2017 г., в Международном аэропорту Борисполь и нескольких крупных предприятиях государственного сектора произошла внештатная ситуация - спам-атака. Об этом в Facebook написал директор аэропорта Павел Рябикин.

"Наши IT-службы пытаются совместными усилиями урегулировать ситуацию. В связи с внештатной ситуацией возможны задержки рейсов. Мы очень просим вас отнестись с пониманием, соблюдать спокойствие", - написал Рябикин.

"Актуальную информацию о времени вылета вы можете прочитать на табло в терминале D в зоне вылета и на сайте аэропорта Борисполь", - добавил он.

"Перед выездом в аэропорт уточняйте информацию о рейсе у Вашей авиакомпании или туристического оператора. Приносим свои извинения и просим быть максимально толерантными!", - добавил он.

В аэропорту Киев (Жуляны), рейсы отправляются по расписанию. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.