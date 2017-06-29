Экзамены с новыми вопросами по правилам дорожного движения начнутся с 1 июля

29.06.2017, 15:45

С 1 июля в Украине будут сдавать экзамены по новым экзаменационным вопросам по правилам дорожного движения, сообщил начальник Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.

"В новых тестах вопросы актуализировали, исправив их в соответствии с современной ситуацией на дорогах, больше внимания уделили практическим навыкам, которые понадобятся будущим водителям во время управления транспортным средством", - сообщил Криклий.

Кроме этого, вопрос сгруппировали согласно категориям водительского удостоверения. Таким образом, водителям легковых автомобилей, например, не придется отвечать на вопросы, связанные с управлением автобусов или грузовиков.

"Вопросы теста ориентированы на то, чтобы человек, выучивший правила дорожного движения, мог с легкостью ответить на них. А до конца 2017 года запланировано внедрение усиленного контроля над процессом сдачи экзаменов - фото и видеофиксации", - сказал Криклий.

Сегодня проверить свою подготовку к экзамену можно бесплатно на официальном сайте Главного сервисного центра МВД.

Общественное обсуждение тестовых версий электронных экзаменационных билетов по правилам дорожного движения началось в марте. К этому процессу присоединились 11 тысяч граждан, и было получено свыше 110 тысяч различных замечаний и предложений. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".