Мининфраструктуры: Морпорты обязаны установить весовые комплексы

30.06.2017, 16:23

Министерство инфраструктуры Украины обязало морские порты установить на своей территории комплексы габаритно-весового контроля (ГВК) автотранспорта. Об этом заявил замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

"На днях мы проводили совещание с капитанами морских портов и обязали каждый морпорт установить у себя габаритно-весовой комплекс. Любой автомобиль, который въезжает с зерном, будет взвешиваться. Кто будет нарушать - будет привлекаться к ответственности", - сказал Лавренюк.

Как уточнил руководитель Укртрансбезопасности Михаил Ноняк, осуществлять закупку комплексов ГВК для морпортов могут как соответствующие портовые администрации, так и местные органы государственной власти.

По словам главы ведомства, необходимость установки государственных весовых комплексов в портах связана с тем, что частные портовые операторы, в собственности которых есть подобные комплексы, не всегда допускают к ним сотрудников Укртрансбезопасности и могут пропускать транспортные средства с перегрузом.

В ноябре 2016 г. министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что с 2017 г. на дорогах Украины будет усилен габаритно-весовой контроль. Он также отметил, что ГВК должны особенно активно работать на юге Украины, на подъездах к портам. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.