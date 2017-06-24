Легальные такси снабдят желтыми номерными знаками

24.06.2017, 12:56

Министерство инфраструктуры Украины совместно с Министерством внутренних дел намерены обязать лицензированных пассажирских перевозчиков использовать на автомобилях такси номерные знаки желтого цвета, сообщил на брифинге замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

По его словам, желтые номера нужны, "чтобы Нацполиция смогла идентифицировать официального перевозчика и нелегального".

"Это не будет ущемлять официального перевозчика, а наоборот, у него будут преимущества. Если мы говорим о городе, то будет разрешена остановка в местах высадки и посадки пассажиров общественного транспорта, где на данный момент останавливаться им запрещено. Также за движение по полосе общественного транспорта они не будут привлекаться к ответственности", - сказал замминистра. Также желтые номера будут удобны и пассажирам.

"Пассажиры будут четко понимать, когда вызывают такси, что автомобиль с желтыми номерами является лицензированным перевозчиком, который несет полную ответственность за безопасность пассажира. Чтобы вы понимали, в Киеве каждое третье такси - нелегальное и не несет никакой ответственности за безопасность", - сказал Лавренюк. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".