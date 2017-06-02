Взрывчатку в самолете "Львов-Стамбул" не обнаружили

02.06.2017, 18:05
В ходе проверки самолета во Львове, информация о минировании которого была получена от одного из пассажиров, взрывчатку не обнаружили.
Об этом сообщил Вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко в Twitter.
"В 14:30 закончена проверка самолета Львов-Стамбул, взрывных устройств не обнаружено", - заявил Зубко.
По его словам, дополнительно также проверяется багаж в отдельном помещении.
Ранее сообщали, что неизвестные "заминировали" борт самолета "Львов- Стамбул". Об этом сообщают Подробности.ua.