Гуцериев: Сделка по продаже Сбербанка будет закрыта за два месяца

02.06.2017, 18:19

Сделка по продаже 100% акций украинской "дочки" Сбербанка России может быть закрыта в ближайшие два месяца. Об этом заявил один из покупателей Саид Гуцериев.

"Мы примерно ожидаем сделку, если все пойдет в правильном русле, то в ближайшие 2 месяца", - сказал он. Гуцериев добавил, что сейчас идет due diligence банка.

В конце мая Национальный банк Украины (НБУ) сообщил, что в скором времени вынесет решение относительно документов на покупку Сбербанка.

В середине апреля владелец Norvik Banka Григорий Гусельников подал документы в НБУ на согласование приобретения 22,5% акций Сбербанка. 12 апреля стало известно, что НБУ получил пакет документов для согласования приобретения существенной доли в Сбербанке от гражданина Великобритании и Российской Федерации Саида Гуцериева. Он намерен купить 77,5% акций Сбербанка.

Ранее сообщалось, что Сбербанк продадут путем передачи активов; в соглашении отсутствует денежная составляющая. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.