Аэропорт в Жулянах открыл новый рейс в Болонью

02.06.2017, 18:23

С 2 июня 2017 г. из Международного аэропорта Киев (Жуляны) начал совершать полеты рейс Киев-Болонья (Италия), который выполняет авиакомпания DART. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Регулярные рейсы будут отправляться по вторникам и пятницам на лайнере Airbus A320/319.

Вылет из Киева - в 9:50 (продолжительность полета - 2 часа 45 минут), вылет из Болоньи - в 12:35 (продолжительность - 2 часа 30 минут).

Ранее сообщалось, что с 4 августа польская авиакомпания LOT начнет выполнять регулярные рейсы Львов-Быдгощ. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.