В Киеве прошли общественные слушания по подорожанию проезда в метро

03.06.2017, 12:05

Киевляне по-прежнему будут ездить в метро по проездным билетам дешевле, а льготы сохраняются. Об этом заявил начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский во время общественных обсуждений повышения тарифов на проезд.

Во встрече также приняли участие члены общественного совета при Киевской администрации, сотрудники "Киевпастранса" и "Киевского метрополитена", Департамента экономики и инвестиций КГГА и всех желающие жители столицы.

Брагинский рассказал об экономической ситуации на предприятии.

"Транспортное предприятие находится в сложном положении. В 2014 году мы смогли сократить плановый убыток предприятия до 160 миллионов гривен, в 2015-м - до 115 миллионов, прошлый год впервые закончили с прибылью. Но в этом году из-за резкого повышения тарифа на электроэнергию в 4,6 раза, ожидаем закончить год с убытком в 600 миллионов", - сказал он.

По его словам, себестоимость проезда одного пассажира составляет 6,64 гривны, но благодаря введению гибкой системы скидок, стоимость поездки по проездным составит от 3,87 грн.

"Мы не просто повышаем стоимость проезда, а вводим гибкую систему скидок. Таким образом, только цена разовой поездки будет 5 гривен. Хочу просить общественность отнестись с пониманием к такому вынужденному шагу. Если мы не будем платить за электричество, то нам его отключат", - добавил начальник подземки.

По словам замначальника Главного управления по вопросам ценовой политики Департамента экономики и инвестиций КГГА Елены Стрижиус, проект распоряжения о повышении стоимости проезда разработали, чтобы спасти транспортные предприятия столицы и обеспечить безопасность перевозок.

"При этом, понимая в каком сложном положении могут оказаться киевляне, мы предусмотрели дотации из бюджета, чтобы покрыть разницу между установленным тарифом и себестоимостью проезда, также, мы сохранили все льготы ", - сказала экономист.

Особенно киевлян интересовал вопрос будут ли сохранены льготы на проезд. По словам руководителя транспортных предприятий, все льготы останутся.

Свои предложения по проекту распоряжения об изменении тарифа на проезд можно оставить на сайте Киевской администрации до 7 июня.

В итоге слушаний собравшиеся согласились с тем, что транспортные предприятия столицы находятся в критическом положении и поднятие тарифов на 1 гривну действительно необходимо.

Ранее в КГГА заявили, что с 15 июля планируется подорожание проезда в метро до 5 грн, а в наземном транспорте - до 4 гривен. Об этом сообщает "Обозреватель".