Мининфраструктуры анонисировало запуск "поезда пяти столиц"

06.06.2017, 16:31

Укрзализныця может запустить пассажирский "поезд пяти столиц", который соединит Украину со странами Балтии.

Об этом сегодня, 6 июня, на брифинге, посвященном инфраструктурной готовности Украины к введению безвизового режима с ЕС, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, сообщает ЦТС.

По его словам, маршрут нового поезда соединит столицы пяти государств - Киев, Минск, Вильнюс, Ригу и Таллинн. В перспективе новый поезд может быть продлен до Одессы. Дату запуска поезда министр не назвал.

Как сообщалось ранее, с 1 августа Укрзализныця планирует запустить поезд Львов-Краков. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.