"Богдан Моторс" поставит Киеву 80 троллейбусов на полмиллиарда гривень

08.06.2017, 16:09

Компания "Богдан Моторс", входящая в корпорацию "Богдан", выиграла тендер на поставку коммунальному предприятию "Киевпасстранс" 80 троллейбусов с низким уровнем пола на общую сумму около 500 млн грн.

Как сообщила пресс-служба корпорации, "Богдан Моторс" поставит 60 городских троллейбусов длиной не менее 11,9 метров и 20 троллейбусов не менее 18,5 метров с низким уровнем пола.

"К участию в тендере были предложены две модели 100% низкопольных троллейбусов производства "Богдан Моторс" - "Богдан Т70117" и "Богдан Т90117". Согласно условиям договора о закупке, для улучшения комфорта все троллейбусы для Киева будут оборудованы кондиционерами кабины водителя и салона", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что "Богдан Т70117" - это 12-метровый городской троллейбус общей пассажировместимостью более 90 пассажиров (в том числе 34 места для сидения), а "Богдан Т90117" - городской, двухзвенный троллейбус, главным отличием которого является асинхронные тяговые двигатели отечественного производства.

28 марта коммунальное предприятие "Киевпасстранс" объявило тендер на закупку 80 низкопольных троллейбусов общей ожидаемой стоимостью 510 млн грн с НДС.

"Богдан Моторс" входит в корпорацию "Богдан", которая является одним из крупнейших производителей автомобильного транспорта в Украине. Мощности входящих в ее состав предприятий позволяют ежегодно производить до 9 тыс. автобусов и троллейбусов.

Корпорация "Богдан" создана в феврале 2005 года с целью реализации инвестиционных проектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов. С конца 2008 года корпорацию контролирует менеджмент "Богдана" и группа украинских банков. Об этом сообщает УНИАН.