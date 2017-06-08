НБУ смягчил условия кредитования Фонда гарантирования

08.06.2017, 16:27

Национальный банк Украины (НБУ) смягчил условия предоставления кредитов Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Как сообщает НБУ на официальном сайте, это будет способствовать усилению защиты интересов вкладчиков банков.

"Во-первых, отныне фонд вправе обратиться в Национальный банк с ходатайством об изменении условий кредитного договора при наличии на то обоснованной потребности. Ходатайство должно быть подано не позднее чем за 15 рабочих дней до наступления срока исполнения очередных обязательств по кредиту", - уточняет Нацбанк.

ФГВФЛ сможет увеличить срок пользования кредитом от НБУ. Общий срок пользования кредитом с учетом всех продолжений должен составлять не более пяти лет. В случае продления срока пользования кредитом процентная ставка по ним устанавливается на уровне действующей процентной ставки по кредитному договору, но не менее учетной ставки НБУ на дату принятия решения о продлении срока пользования кредитом.

Во-вторых, НБУ смягчил требования по срокам погашения государственных облигаций, которые предоставляются фондом в залог по кредиту. Ранее НБУ принимал в качестве залога те бонды, срок погашения которых наступает не ранее чем через два дня после срока погашения кредита. Теперь в качестве залога принимаются в том числе бумаги, срок погашения которых наступает не ранее чем день погашения кредита или его соответствующей части.

В то же время Национальный банк уточнил порядок пользования кредитами в случае наличия у ФГВФЛ свободной ликвидности. Фонд будет обязан досрочно (полностью или частично) вернуть кредит, при наличии свободной ликвидности на основании ежемесячного расчета с учетом требований закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц". Минимальный объем средств ФГВФЛ не может быть ниже 2,5% от суммы гарантированных средств вкладчиков. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.