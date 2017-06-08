НБУ: Вне банковской системы находятся 300 млрд грн

08.06.2017, 16:32

Текущий объем наличности вне банковской системы составляет около 300 млрд грн, что увеличивает нагрузку на Национальный банк и стимулирует теневую экономику. Об этом заявил и. о. главы Нацбанка Яков Смолий.

При этом Смолий подчеркнул, что такой высокий объем наличности повышает нагрузку на Нацбанк, связанную с обеспечением выпуска и обращения денег.

"Часть этой наличности обеспечивает теневую экономику", - сказал Смолий, отметив, что для решения этой проблемы необходимо ускорить принятие законопроектов в рамках проекта снижения доли наличности в обращении Cashless. В частности, он назвал законопроекты N5361-д о регулировании перевода средств, N4117 о либерализации наличных расчетов и N4658 об упрощении применения регистраторов расчетных операций.

В рамках концепции cashless-экономики Национальный банк планирует повысить долю безналичных расчетов с 31% в 2015 г. до 55% в 2020 г. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.