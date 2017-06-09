НБУ: В Украине на 20 крупнейших банков приходится 91% чистых активов сектора

09.06.2017, 13:40

Банковский сектор Украины становится все более концентрированным, и на 20 крупнейших банков страны в настоящее время приходится 91% чистых активов сектора.

Об этом говорится в презентации на сайте Национального банка Украины, согласно которой в секторе доминируют государственные банки.

По оценкам регулятора, доля государства в банковском секторе выросла до 56% по чистым активам и до 62% - по розничным депозитам.

Активы работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных финансовых учреждений, за январь-апрель 2017 года выросли на 1,885 млрд грн, или на 0,2%, - до 1,258 трлн грн.

По состоянию на 1 мая количество работающих в Украине банков, имеющих лицензию на осуществление банковской деятельности, составило 90, в том числе 38 банков с иностранным капиталом.

Кабинет министров 18 декабря 2016 года принял решение национализировать крупнейший банк Украины "ПриватБанк" (г. Днепр), руководствуясь рекомендациями Совета национальной безопасности и обороны. Об этом сообщает УНИАН.