НАБУ подозревает Нацбанк в растрате 12 млрд гривен

09.06.2017, 14:58

Национальное антикоррупционное бюро расследует дело о якобы растрате Нацбанком более 12 млрд гривен. По версии следствия, средства были растрачены в 2014-2015 годах на незаконное рефинансирование коммерческих банков.

Подробности дела изложены в определении Соломенского райсуда Киева от 31 мая 2017 года, куда следователи НАБУ обратились за санкцией на доступ к банковским документам.

НАБУ считает, что служебные лица Нацбанка действовали "умышленно и по предварительному сговору" с должностными лицами коммерческих банков. В деле фигурируют банки, получившие рефинансирование от НБУ - Пивденкомбанк, "Киевская Русь", Городской коммерческий банк, Автокразбанк, Терра Банк, Дельта Банк, "Хрещатик", "Финансы и кредит", "Финростбанк", "Интеграл банк".

Следователи считают, что средства выводились через корреспондентские счета, открытые в Австрии и Лихтенштейне.

Часть банков, из упоминающихся в деле, уже признаны неплатедеспособными. Так, в марте 2015 года временная администрация была введена в "Дельта Банк". Об этом сообщают "Факты и комментарии".