НБУ упростил бизнесу инвестиции за границу

09.06.2017, 15:35

Национальный банк продолжает либерализацию условий инвестирования за границу благодаря постепенной стабилизации ситуации на валютном рынке и в соответствии с концепцией нового валютного регулирования. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

Очередное ослабление антикризисных ограничений касается порядка осуществления юридическими лицами инвестиций за границу.

Во-первых, бизнес получил возможность инвестировать за границу 2 млн долларов в эквиваленте на основании одной валютной лицензии за один календарный год. До сих пор лимит общей суммы таких операций составлял 50 тыс. долларов за один календарный месяц.

Во-вторых, Национальный банк установил различные требования для получения лицензий в зависимости от суммы инвестиции за границу. Если размер инвестиции составляет менее 50 тыс. долларов, то будут действовать упрощенные требования к перечню документов для получения лицензии.

Кроме заявления, достаточно будет предоставить несколько других документов в зависимости от вида инвестиции и типа инвестора.

В то же время для инвестиций в сумме более 50 тыс. долларов вводится развернутый перечень документов, который поможет Национальному банку предотвратить использование валютных лицензий для схемного оттока капитала.

В частности, резидент должен дополнительно подтвердить экономический смысл операции, наличие у него прозрачных источников средств для ее проведения, предоставить развернутую информацию о конечных бенефициарных владельцах субъектов инвестиционной операции. Об этом сообщают "Українські Новини".