Япония построит самоуправляемые грузовые суда

09.06.2017, 16:29

Судостроительные компании Японии объявили о масштабном проекте по конструированию самоуправляемых грузовых судов.

Оборудование с использованием искусственного интеллекта, установленное на этих судах, позволит прокладывать максимально безопасные, короткие и удобные маршруты.

Искусственный интеллект позволит также избегать морских происшествий, уверены авторы проекта. Разработчики планируют ввести эти суда в эксплуатацию в 2025 году.

Всего планируется построить около 250 судов. Проект оценивается в десятки миллиардов йен (сотни миллионов долларов). На проекте заняты судостроительные компании Mitsui OSK Lines, Nippon Yusen, Japan Marine United.

Первые подобные самоуправляемые суда все-таки будет сопровождать небольшой по численности технический персонал. Однако впоследствии суда станут полностью автономными.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Грузовые суда в Японии (фото 2015 года)

В 2016 году о планах создания самоуправляемых сухогрузов сообщала компания Rolls-Royce, ее суда должны появиться на морских маршрутах к 2020 году.

"Это то, что происходит здесь и сейчас. Речь идет не о "если получится", а о том, когда получится", - говорил тогда вице-президент компании Оскар Левандер. "Мы увидим эти корабли к концу десятилетия", - пообещал он. Об этом сообщает BBC Русская служба.