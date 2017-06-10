В Киеве ограничат движение транспорта

10.06.2017, 13:12

В центре Киева на время проведения общественно-художественной акции и концерта "Безвиз" запретят движение всех видов транспорта в местах проведения массовых мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба столичной госадминистрации.

С 22:00 9 июня до 06:00 11 июня движение транспорта будет перекрыто на Европейской площади (от Владимирского спуска до Почтовой площади), от ул. Михаила Грушевского до Петровской аллеи, от ул. Трехсвятительской до пересечения с ул. Костельной, ул. Михайловской на пересечении с ул. Костельной, от ул. Крещатик до ул. Богдана Хмельницкого.

С 08:00 10 июня до 00:00 11 июня движение будет перекрыто на ул. Крещатик до ул. Хмельницкого, на ул. Владимирской и Софийской площади до Владимирского проезда.

Кроме того, первая полоса Европейской площади со стороны Украинского дома и подземные пешеходные переходы от Национальной филармонии до выхода из Украинского дома, перекрытые с 05:00 7 июня, будут заблокированы до 23:00 13 июня.

Также вносятся изменения в работу столичного общественного транспорта. Как сообщили в Киевпасстрансе, с 22:00 9 июня до окончания движения 10 июня автобусы маршрута N24 будут курсировать от Центрального железнодорожного вокзала до станции метро Площадь Льва Толстого, N62 - от Ботанического сада до станции метро Арсенальная, N114 - от ул. Милославской до Владимирского спуска (до здания филармонии).

С 08:00 10 июня до окончания движения 11 июня в случае перекрытия движения на ул. Большой Житомирской, Владимирской и Софийской площади троллейбусы маршрута N6 будут курсировать от Минского массива до станции метро Лукьяновская, NN16,18 - соответственно от ул. Щусева и Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

11 июня с начала и до окончания движения во время перекрытия Крещатика от Европейской площади до ул. Богдана Хмельницкого автобусы N24 будут курсировать от Музея истории Украины во Второй мировой войне до Европейской площади, N62 - от Ботанического сада до станции метро Арсенальная, N114 - от ул. Милославской до стадиона Динамо им. Лобановского и от Центрального ж/д вокзала до станции метро Площадь Льва Толстого.

Ранее сегодня, 9 июня, сообщалось, что въезд транспорта на столичный Труханов остров ограничен для удобства отдыхающих. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.