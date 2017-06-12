ЕБРР выделит "Укрзализныце" гривневый кредит на закупку вагонов

12.06.2017, 15:29

Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк выделят акционерной госкомпании "Укрзализныця" кредит в гривне, эквивалентный 150 млн долл., на закупку вагонов.Об этом сообщил председатель правления "Укрзализныци" Войцех Балчун.

"Мы договорились с ЕБРР (о кредите - УНИАН), и очень важно, что они выделят сумму в 150 млн долл. в национальной валюте...", - сказал он.

По словам Балчуна, ранее ЕБРР открыл для "Укрзализныци" кредитную линию, однако был вынужден закрыть ее.

"Нам необходимо было пройти долгосрочный процесс, потому что эта кредитная линия была открыта в 2009 году. С тех пор изменилась ситуация и в Украине, и в ЕБРР, поэтому тот проект был закрыт и открыта новая инвестиционная задача для "Укрзализныци", - сказал Балчун.

Ранее председатель правления "Укрзализныци" Войцех Балчун заявлял, что Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк изучают возможность кредитования акционерной госкомпании "Укрзализныця" в гривне.

"Укрзализныця" является публичным акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

2015 год "Укрзализныця" завершила с убытком 16 млрд грн, обусловленным преимущественно курсовыми колебаниями гривни относительно основных валют. В 2016 году компания вышла на показатели прибыльности. Чистая прибыль "Укрзализныци" составила 303 млн грн. Об этом сообщает УНИАН.