Из Украины в Польшу отправился новый поезд

12.06.2017, 16:40

Оформление пассажиров первого рейса рельсового автобуса "Ковель-Ягодин- Хелм" состоялось сегодня, 12 июня, в Волынской области. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Для оформления пассажиров пограничники задействовали необходимое количество нарядов, что позволило максимально быстро пересечь границу.

"Первое оформление международного рельсового автобуса в Волынской области осуществлено при наличии 92 пассажиров. Путешественники остались довольны максимально быстрой процедурой контроля при пересечении государственной границы", - говорится в сообщении пресс-службы. Об этом сообщают "Аргументы и Факты Украина".