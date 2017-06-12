Агентство Fitch подтвердило рейтинги пяти украинских банков

12.06.2017, 16:51

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги в иностранной валюте Креди Агриколь Банка, ПроКредит Банка, Правэкс-Банка, Альфа-Банка и Укрсоцбанка на уровне B-.

Как сообщает агентство на официальном сайте, прогноз по рейтингам банков - "стабильный".

Fitch также повысило рейтинги жизнеспособности Креди Агриколь Банка, ПроКредит Банка, Правэкс-Банка до b-, а - Укрсоцбанка до ccc. Рейтинг Альфа- Банка подтвержден на уровне ccc. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.