На ремонт киевских дорог выделят дополнительно 1 млрд грн

13.06.2017, 15:58

Столичные дороги получат дополнительно 1 млрд грн благодаря сверхплановым доходам таможни. Об этом было сказано на брифинге первого заместителя председателя главы КГГА Геннадия Плиса и и. о. начальника Киевской городской таможни Сергея Тупальского.

"Бюджет сегодня выполняется более чем оптимистично. Благодаря этому мы можем гибко распределять средства на те программы и проекты, в которых сегодня нуждается столица. Это, прежде всего, дороги. В прошлом году мы отремонтировали рекордное количество дорог - 200 километров. В этом году, надеемся, эта цифра увеличится до 300, а может, еще больше", - подчеркнул Плис.

В свою очередь Тупальский отметил, что за первые 5 месяцев 2017 года столичная таможня уже направила на ремонт дорог в 2,5 раза больше средств, чем за аналогичный период прошлого года.

"По нашим предварительным оценкам, Киевская городская таможня в 2017 году сможет направить в столичный бюджет на ремонт дорог не менее 800 млн грн. В государственный бюджет мы с начала года направили уже почти 17 млрд грн. Это превышает показатели прошлого года примерно на 18%", - подчеркнул Тупальский.

Как заявлял глава Укравтодора Славомир Новак, без радикального увеличения финансирования ситуация с катастрофическим состоянием украинских дорог еще долго не изменится.

По словам премьера Владимира Гройсмана, Кабинет министров в этом году выделит 30 млрд грн на ремонт и строительство дорог.

До этого Новак заявлял, что в госбюджете есть 14 млрд грн на дороги, из которых 7 млрд грн будут направлены на погашение долгов.

Ранее в Укравтодоре показали планы ремонтов дорог на 2017 год. В ведомстве отметили, что имеющееся на сегодня финансирование позволяет отремонтировать 727 км дорог, а в случае выделения дополнительных средств - 2 тыс. км.

Украина заняла 137-е место из 144-х в ежегодном рейтинге стран мира по качеству дорожного покрытия, составленного Всемирным экономическим форумом. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.