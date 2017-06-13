Аэропорт Запорожье остановил работу на два дня

13.06.2017, 16:06

В аэропорту Запорожье ведут работы на недавно отремонтированной взлетно-посадочной полосе, чтобы устранить замечания Госавиаслужбы.

Отремонтированная бетонная взлетно-посадочная полоса аэропорта Запорожье будет закрыта два дня - с 05:00 13 июня до 19:00 14 июня 2017 г., сообщает Avianews. На это время для взлетов и посадок будет открыта параллельная грунтовая взлетно-посадочная полоса.

Плановые работы на взлетно-посадочной полосе должны устранить замечания Госавиаслужбы.

Авиакомпания МАУ уже объявила о временном переносе рейсов в аэропорт Харькова до 14 июня 2017 г.

"Рейсы (МАУ) будут выполняться из аэропорта Харькова в связи с тем, что аэродром в Днепре имеет определенные ограничения и не может принимать самолеты типа Boeing 737-800", - объяснили в пресс-службе МАУ причину временного переноса рейсов в Харьков.

В аэропорту Запорожье подтвердили, что работы на взлетно-посадочной полосе связаны с инцидентом с самолетом МАУ 18 мая 2017 года. В тот день самолет МАУ, выполнявший рейс PS085 Киев - Запорожье, во время руления после посадки выехал на участок аэродрома с незастывшим бетонным покрытием, получив повреждения фюзеляжа и всех стоек шасси.

Аэропорт Запорожье закрыл на ремонт основную взлетно-посадочную полосу 26 марта 2017 г. Из-за этого регулярные рейсы в Запорожье прекратили все авиакомпании за исключением Мотор Сич, которая продолжала полеты на Ан-140 и Ан-24 с грунтовой полосы в Киев и Минск.

18 апреля грунтовая ВВП размокла из-за сложных погодных условий - и аэропорт временно прекратил принимать и отправлять все рейсы. 28 апреля аэропорт открыл для приема самолетов грунтовую полосу, частично возобновив работу.

Бетонную полосу открыли для приема-отправки рейсов 18 мая. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.