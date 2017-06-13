ГПУ проводит обыски в здании "Укрзализныци"

13.06.2017, 16:23

Генпрокуратура обыскивает здание ПАО "Укрзализныця" по адресу Тверская, 5. Об этом рассказала пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, передает Эспрессо.TV.

"На месте работают следователи, могу подтвердить, что проходят обыски, вручается подозрение. Тверская, 5, "Укрзализныця", - рассказала Сарган.

В то же время заместитель начальника отдела процессуального руководства ГПУ Александр Цилюрик в эфире телеканала NewsOne сообщил, что обыски проводятся из-за хищения крупной суммы средств предприятия.

"Проходит обыск с целью фиксации уголовного правонарушения, касающегося растраты средств ПАО в особо крупных размерах. Одному из руководителей локомотивного хозяйства объявлено подозрение, однако, поскольку он отсутствует, сообщение о подозрении передано одному из членов правления", - сказал Цилюрик.

По словам представителя ГПУ, в уголовном производстве изучаются хищения на сотни миллионов гривень, а в рамках указанного объявленного подозрения фигурирует сумма в 12 млн грн.

"По эпизоду, по которому выдвинуто подозрение, было закуплено при содействии указанного руководителя у юридического лица продукцию ненадлежащего качества, которая не могла быть использована в ремонте подвижного состава", - сказал Цилюрик.

Заместитель начальника отдела ГПУ уточнил, что эти закупки осуществлялись в 2015-2016 годах.

Согласно данным сайта "Укрзализныци" заместителями начальника указанного департамента является Игорь Режило и Виктор Лесик. Об этом сообщает УНИАН.