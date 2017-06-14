Укрзализныця анонсирует запуск поезда из Ровно в Польшу

14.06.2017, 17:01

Укрзализныця договорилась с польскими коллегами о запуске двух пар поездов в Холм - помимо поезда Ковель-Холм уже до конца года начнет работу пара поездов на маршруте Ровно-Холм. Новый поезд в Польшу начнет ходить 11 декабря или ранее.

Об этом сообщил член правления УЗ Сергей Михальчук. "Мы с польскими друзьями проработали две пары поездов. Первая пара поездов сегодня отправляется. Если появится большой пассажиропоток, у нас уже готово с 11 декабря, а если пассажиропоток будет большим, то мы и раньше рассмотрим этот вопрос, чтобы запустить поезд из Ровно", - сообщил Михальчук.

12 июня в первый рейс поездом No 751/752 сообщением Ковель-Холм отправилось 92 пассажира из Украины. Из Ковеля двухвагонный состав отправляется в 11:53, в Холм прибывает в 13:41. В обратном направлении поезд отправляется в 14:51 и прибывает в 18:40. Стоимость билета составляет 203 грн. Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.