НБУ рассматривает возможность выпуска собственных электронных денег

14.06.2017, 17:06

Национальный банк Украины рассматривает возможность выпуска собственных электронных денег (электронной гривни) на базе инновационных технологий (blockchain и/или другие). Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

"В рамках мероприятий проекта Cashless еconomy (экономика без наличных - УНИАН) анализируются возможности использования технологий blockchain для внедрения инновационной, высокозащищенной, эффективной и гибкой платформы, призванной удовлетворить потребности платежного рынка страны и решить проблемные вопросы в сфере безналичного оборота средств в Украине", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что сейчас НБУ работает над возможностью создания такого программно-технологического решения. Его реализация позволит построить общегосударственную, прозрачную и высокоэффективную розничную платежную платформу с минимальными транзакционными издержками и практически мгновенной скоростью перевода денег от одного участника другому.

На первом этапе рассматривается возможность осуществить пилотное внедрение прототипа платформы и инновационного платежного инструмента. Пилотный проект планируется провести на волонтерских началах, с привлечением инициативных участников платежного рынка Украины.

После пилота и оценки его результатов НБУ будет принимать решение о дальнейших действиях в отношении полномасштабного развертывания платформы и последующих этапов.

Электронные деньги - это единицы стоимости, которые выпускаются банком и предоставляются в собственность пользователю. Они принимаются как средство платежей другими лицами в виде денежных обязательств банка. Виртуальная предоплаченная карта международных платежных систем Visa/MasterCard не имеет физического носителя, поскольку предназначена исключительно для оплаты за товары и услуги, для перевода электронных денег другим пользователям - физическим лицам, в том числе на карты международной платежной системы Visa и/или MasterCard.

Электронные деньги выражаются исключительно в гривне, сумма электронных денег, доступ к которым предоставляет виртуальная предоплаченная карта, не может превышать 14 тысяч гривень. Об этом сообщает УНИАН.