Балчун: "Укрзализныця" с начала года получила 100 миллионов прибыли

16.06.2017, 15:49

Публичная акционерная компания "Укрзализныця" за 5 месяцев 2017 года получила 100 млн грн чистой прибыли, а финансовый результат по сравнению с предыдущем годом улучшился на 1 млрд грн.

Об этом заявил председатель правления "Укрзализныци" Войцех Балчун, сообщает пресс-служба компании.

Он также сообщил, что доходы "Укрзализныци" за 5 месяцев выросли более чем на 8%, а динамика роста затрат составила 4,5%, что и обусловило улучшение финансового результата.

Кроме того, по словам Балчуна, за 5 месяцев "Укрзализныця" освоила капитальные инвестиции на сумму 2,5 млрд грн, также удалось уменьшить кредитный портфель общества на 3,2 млрд грн.

Акционерная госкомпания "Укрзализныця" планирует получить 1,2 млрд грн прибыли в 2017 году против 7,3 млрд грн убытка в 2016 году.

"Укрзализныця" является публичным акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации.

Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии. Об этом сообщает УНИАН.