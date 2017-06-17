В метро Киева женщина попала под поезд

17.06.2017, 12:04

На двух станциях киевского метро произошли ЧП: на станции Льва Толстого женщина попала под поезд, на станции Театральная сообщили о заминировании

В Киевском метрополитене на станции Льва Толстого женщина попала под поезд. Станция для входа, выхода и пересадки была закрыта. Об этом сообщила пресс- служба Киевского метрополитена в Facebook.

Причины инцидента не уточняются. Пострадавшая доставлена в больницу.

Через несколько часов была закрыта на вход и выход станция метро Театральная по причине поступившего сообщения о заминировании. Проводится проверка. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.