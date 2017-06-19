НБУ упростит открытие и ведение счетов в банках

19.06.2017, 15:11

Национальный банк Украины (НБУ) предлагает усовершенствовать порядок открытия, использования и привлечения средств на счета клиентов банков, а также осуществления безналичных расчетов.

Как сообщает НБУ на официальном сайте, соответствующий проект постановления разработан в связи с изменениями в законодательстве.

Документ предусматривает: отмену обязательного использования предприятием печатей на документах (в том числе на расчетных документах); заключение договоров об открытии банковского счета и банковского вклада в электронной форме, в частности, путем присоединения клиента к публичному предложению заключения договора.

Также НБУ предлагает предоставить клиентам, которые уже имеют счета в банке, право на открытие некоторых счетов в этом финучреждении без личного присутствия, путем представления документов с помощью средств информационных, телекоммуникационных, информационно-телекоммуникационных систем; уступку права требования по договору банковского вклада.

Предлагается отменить норму относительно представления карточки с образцами подписей физического лица при открытии счетов и внедрение использования при осуществлении операций по счету физического лица образца его подписи или подписи доверенного лица, указанного в договоре банковского счета/договоре банковского вклада/ доверенности.

Проект определяет порядок открытия и использования текущих счетов физических лиц, гражданская дееспособность которых ограничена; порядок открытия физлицами-предпринимателями текущих счетов физическим лицам для осуществления некоторых видов выплат заработной платы и приравненных к ней платежей; совершенствует режим функционирования текущих счетов клиентов, в частности режим, связанный с командировкой.

Ранее НБУ сообщил, что упростил проведение валютных операций по торговле иностранной валютой и банковскими металлами на межбанковском валютном рынке Украины и на международном валютном рынке. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.