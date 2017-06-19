Марфин Банк сменил собственников

19.06.2017, 16:38

Конечными бенефициарами Марфин Банка в результате сделки стали граждане Украины Михаил Партикевич и Игорь Згуров. Об этом финучреждение сообщает на официальном сайте.

"14 июня состоялась продажа контрольного пакета акций Марфин Банка, принадлежавшего Cyprus Popular Bank Public сo (Кипр), конечным бенефициаром которого является Республика Кипр в лице министра финансов. Новым собственником стала компания Saggarko", - гласит сообщение.

15 июня в связи со сменой собственника было проведено внеочередное собрание акционеров Марфин Банка на котором был переизбран состав наблюдательного совета и отозван состав ревизионной комиссии.

Ранее АМКУ разрешил кипрской компании Saggarco купить более 50% акций Марфин Банка.

Игорь Згуров является членом правления компании Одессагаз. Михаил Партикевич совместно с Одессагазом является соучредителем компании Предприятие по закупке и реализации газа Одессагаз. Об этом сообщает УНИАН.