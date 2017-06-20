В НБУ назвали главное препятствие для возобновления кредитования

20.06.2017, 15:02

На сегодняшний день доля неработающих кредитов в отечественной банковской системе составляет 57%, что мешает активному возобновлению кредитования в стране. Об этом в ходе брифинга в НБУ заявила замглавы ведомства Екатерина Рожкова.

"Первое - это очень высокая доля неработающих кредитов - сегодня она достигает 57%. И банкам будет сложно справиться с этой проблемой", - заявила Рожкова, затрагивая тему кредитования.

Замглавы НБУ отметила, что сегодня ведомство сотрудничает с Министерством финансов, Всемирным банком и другими партнерами в урегулировании вопроса плохих кредитов в банковских портфелях.

Ранее президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой заявил, что невозвратные кредиты компаниям "Lauffer", агрохолдингу "Креатив", ТРЦ "Гулливер", группе компаний "Allseeds", выданные "Ощадбанком" и другими госбанками, перекладываются на рядовых налогоплательщиков. Невозвратные кредиты госбанков, по его словам, являются причиной высокой инфляции. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".