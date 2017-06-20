Укрзализныця выпустит облигации на 2 млрд грн

20.06.2017, 16:35

Укрзализныця запланировала в этом году выпуск корпоративных облигаций общим объемом 2 млрд грн. Об этом сообщается на сайте компании.

В УЗ считают, что выпуск облигаций может стать флагманским на фондовом рынке корпоративного долга после долгой паузы и даст толчок для его развития.

"Выпуск облигаций станет важным шагом для финансового оздоровления железнодорожной отрасли, поскольку будет способствовать повышению ликвидности общества, улучшению структуры кредитного портфеля и, как следствие, минимизации финансовых рисков за счет избежания дополнительных потерь в случае курсовых колебаний", - отметил глава УЗ Войцех Балчун.

Планируется, что размещением эмиссии займется компания Concorde Capital. Она предварительно выбрана андеррайтером выпуска после мониторинга услуг профессиональных участников рынка.

Компания отмечает, что в 2016 году улучшила финансовый результат на 9,5 млрд грн, или в 2,3 раза. Доходы увеличились на 6,4 млрд грн по сравнению с 2015 годом.

За пять месяцев текущего года Укрзализныця получила 100 млн грн чистой прибыли, а финансовый результат по отношению к предыдущему году улучшился на 1 млрд грн. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.