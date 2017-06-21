Национальный банк Украины презентовал памятную монету "Иосиф Слепой"

21.06.2017, 15:35

В Музее денег Национального банка Украины 20 июня состоялась презентация памятной монеты "Иосиф Слепой", посвященной памяти Патриарха УГКЦ Иосифа Слепого.

Виктория Сузанська, заместитель начальника отдела нумизматической продукции и маркетинга Департамента денежного оборота Национального банка Украины, рассказала, что Национальный банк Украины 20 июня этого года ввел в обращение памятную монету номиналом 2 гривны "Иосиф Слепой", сообщает пресс- служба НБУ.

"В этом году отмечается 125-я годовщина со дня рождения церковного и общественного деятеля, педагога, мецената, богослова, патриарха Украинской греко-католической церкви (в 1975 - 1984 годах) Иосифа Слепого - символа украинского несокрушимого духа. Его целью была консолидация украинцев в мире. Чтобы почтить светлую память патриарха и привлечь внимание общества к глубоким духовным ценностям, нетленным традициям Украинского государства, Национальный банк ввел в оборот сегодня эту памятную монету", - отметила Виктория Сузанская.

Монета "Иосиф Слепой" пополнила серию "Выдающиеся личности Украины", она изготовлена из нейзильбера, категория качества чеканки - "специальный анциркулейтед", масса - 12,8 г, диаметр - 31,0 мм, тираж - 35 000 штук. Гурт монеты - рифленый.

Владыка Богдан (Дзюрах), Секретарь Синода епископов УГКЦ, поблагодарил коллектив Национального банка и авторов эскизов за новаторское воплощение фигуры патриарха Иосифа Слепого в памятной монете.

Автор книги "Иосиф Слепой: ректор, митрополит, узник, кардинал и патриарх" Александра Киричук заметила, что жизненный путь патриарха Иосифа Слепого заслуживает почтения.

Художниками эскизов памятной монеты выступили киевские художники Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук; скульпторами - Анатолий Демьяненко, Владимир Атаманчук. Об этом сообщает УНИАН.