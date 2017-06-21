"Укрзализныця": Контракт с Балчуном формально продлен до 2019 года

21.06.2017, 16:30

Контракт с главой правления "Укрзализныци" Войцехом Балчуном формально является продленным до 9 июня 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

В соответствии с действующим законодательством председатель правления ПАО "Укрзализныця" назначается и освобождается от должности исключительно Кабинетом министров Украины. Балчун был назначен главой УЗ распоряжением правительства, и согласно законодательству срок полномочий председателя правления общества составляет три года.

"В соответствии с законом "Об особенностях образования публичного акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования", устава УЗ, председатель назначается на должность и освобождается от должности исключительно Кабинетом министров", - отметил директор по правовым вопросам УЗ Андрей Омельченко.

Кроме того, по его словам, согласно КЗоТ Украины, если по истечении срока трудового договора трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не требует их прекращения, действие этого договора считается продленным на неопределенный срок.

"Указанное положение также подтверждается судебной практикой. Речь идет о том, что правила ст. 39-1 КЗоТ о продлении срочного договора на неопределенный срок распространяются и на случаи, когда после окончания срока контракта трудовые отношения фактически продолжаются и каждая из сторон не требует их прекращения", - сказал Омельченко.

Поэтому поскольку после окончания 5 июня 2017 года срока контракта с председателем правления трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения, действие контракта с Балчуном, формально считается продленным до 5 июня 2019 года.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян неоднократно требовал увольнения главы УЗ. Премьер-министр Владимир Гройсман уточнял, что решение о целесообразности продления контракта с Балчуном будет приниматься по итогам его отчета о работе за год. Отчет Балчун еще не предоставил. Об этом сообщает Сегодня.ua.