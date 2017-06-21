"Мотор Сич" подписала новый контракт с Китаем

21.06.2017, 16:50

Компания "Мотор Сич" в рамках авиасалона в парижском Ле Бурже подписала контракт на поставку двигателей для китайского самолета К-8G.

Как сообщает пресс-служба "Мотор Сич", по итогам двух рабочих дней в рамках авиасалона руководство и специалисты компании провели ряд переговоров с зарубежными партнерами.

Подписан контракт на поставку двигателя АИ-25ТЛК для установки на китайский самолёт К-8G производства китайской компании China National Aero-Technology Import & Export Corporation (CATIC), сообщает компания

"Мотор Сич" сотрудничает с китайским заказчиком уже более 20 лет. Контракт подписан на очередную партию в количестве 25 штук на 2018 и начало 2019 года", - отметил директор по маркетингу "Мотор Сич" Владимир Ширков. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.