Станции метро на Виноградаре планируют построить к 2019 году

23.06.2017, 15:39

До конца 2019 года Киевский метрополитен планирует открыть две станции на жилмассиве Виноградарь: Мостицкая и Проспект Правды. Об этом заявил директор КП Киевский метрополитен Виктор Брагинский в интервью ЦТС.

По его словам, пассажиропоток на этих станциях составит до 60 тыс. людей в сутки. Он также объяснил, что поскольку на проспекте Правды - очень небольшой участок для строительства станции, то проект предусматривает строительство "вертикальных" тоннелей, расположенных друг над другом.

Брагинский добавил, что для продления линии метро на Виноградарь Киевскому метрополитену придется докупить еще 61 вагон метро.

Относительно перспектив строительства метро на Троещину, Брагинский заявил, что хоть Киев и заинтересован в реализации этого проекта, без инвестора осуществить его сложно.

"Мы уже сделали шаг вперед - Киев недавно подписал меморандум с компанией China Railway International Group. Сейчас специалисты с китайской стороны совместно с нашими представителями будут прорабатывать техническую сторону вопроса, делать предварительное ТЭО. После их заключения можно будет говорить о сроках и реализации", - сказал начальник Киевского метрополитена.

Ранее сообщалось, что Киевский метрополитен работает над внедрением системы пополнения проездных карточек в режиме онлайн. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.