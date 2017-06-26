Докапитализация "ПриватБанка": Кабмин поручил Минфину выпустить ОВГЗ почти на 40 миллиардов

26.06.2017, 14:47

Кабинет министров Украины поручил Министерству финансов выпустить облигации внутреннего государственного займа в сумме до 38,565 млрд грн для докапитализации национализированного в декабре 2016 года "ПриватБанка".

Как говорится в постановлении Кабмина от 23 июня No443, опубликованном на правительственном портале, Минфин выпустит ОВГЗ сроком обращения до 17 лет и процентной ставкой до 9,8% годовых.

При этом установлено, что государство в лице Министерства финансов в обмен на выпущенные облигации участвует в дополнительной капитализации "ПриватБанка" путем приобретения акций дополнительной эмиссии финучреждения в сумме до 38,565 млрд грн.

Кабинет министров принял решение о докапитализации национализированного в декабре 2016 года и докапитализированного государством на 117 млрд грн "ПриватБанка" еще на 38,5 млрд грн в два этапа путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа. На первом этапе предполагается выпуск ОВГЗ на 22,5 млрд грн.

Решение национализировать крупнейший банк Украины "ПриватБанк" (Днепр) в правительстве приняли 18 декабря 2016 года, руководствуясь рекомендациями Совета национальной безопасности и обороны.

Для докапитализации "ПриватБанка" правительство выпустило облигации внутреннего госзайма на 117 млрд грн, при этом бумаги на 25,8 млрд грн Нацбанк выкупил в конце декабря, еще на 1,4 млрд грн - в январе текущего года. Об этом сообщает УНИАН.