Государственный "Укрэксимбанк" привлекает у ВБ $150 миллионов на поддержку малого и среднего бизнеса

26.06.2017, 14:50

Государственный "Укрэксимбанк" подписал договор со Всемирным банком о получении под суверенную гарантию кредитных ресурсов в сумме 150 млн долл. США сроком до 35 лет для реализации проекта доступа к долгосрочному финансированию.

Как сообщила пресс-служба "Укрэксимбанка", в рамках проекта финучреждение за счет полученного финансирования будет предоставлять средне- и долгосрочные кредиты на развитие экспортного потенциала малых и средних украинских предприятий, в том числе и через украинские коммерческие банки.

Также сообщается, что отбор заемщиков и банков-участников проекта будет проводиться по согласованным со Всемирным банком критериям.

Всемирный банк - международная финансовая организация, предоставляющая финансовую и техническую помощь развивающимся странам. За последние два года Группа Всемирного банка предоставила Украине около 4,7 млрд долл. США в форме бюджетной финансовой помощи, инвестиционных операций и финансирования частного сектора.

"Укрэксимбанк" работает на рынке Украины с 1992 года и является одним из крупнейших финучреждений по объему активов. 100% акций банка принадлежат государству. Об этом сообщает УНИАН.