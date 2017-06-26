НБУ изменил порядок идентификации банковских групп

26.06.2017, 14:59

Национальный банк Украины усовершенствовал порядок идентификации и признания банковских групп, говорится в сообщении НБУ на официальном сайте.

Регулятор определил признаки, которые могут свидетельствовать о наличии контроля над участниками банковской группы. Среди них: владение наибольшей долей уставного капитала или акций в компании-участнике группы; члены органов управления одного участника группы являются работниками или бывшими работниками другого участника; наличие общих источников финансирования деятельности участников группы; члены органов управления компаний являются связанными лицами с банком.

Нацбанк также определил три условия применения данных признаков: если информация о структуре собственности юридического лица не позволяет установить ее контроллера; если есть задокументированные или публично объявленные сведения о наличии контроля над юридическим лицом; если отсутствует подтвержденная информация о конечном бенефициарном владельце юридического лица.

Изменения в порядке идентификации и признания банковских групп также предусматривают: введение понятия "прозрачная структура собственности банковской группы"; возможность принятия НБУ решения об отказе в прекращении признания банковской группы; смягчение требований по оформлению документов, выданных в иностранном государстве; возможность продления срока представления банком и рассмотрения НБУ пакета документов о создании банковской группы до 30 календарных дней при условии наличия обоснованного ходатайства; уточнение порядка информирования участников банковской группы и контроллера банковской группы относительно принятых НБУ решений о признании банковской группы, признание или отказ в признании изменения структуры собственности банковской группы. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".